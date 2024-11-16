Російського Z-блогера "Тринадцятого" випустили зі СІЗО та відправлять воювати в Україну
Z-блогер Єгор Гузенко, який перебував у СІЗО, підписав контракт з армією РФ і вирушить воювати проти України
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
За інформацією з росЗМІ, Єгора Гузенка вже випустили з-під варти. Це підтверджує і Telegram-канал "Тринадцяти", який за відсутності Z-блогера вели інші адміністратори.
Єгор Гузенко був затриманий 5 жовтня у Ставропольському краї. Його звинуватили в опорі поліції та застосуванні насильства до поліціянта. У результаті суд відправив Z-блогера до СІЗО.
За чинними нині російськими законами, справу проти Z-блогера призупинили завдяки тому, що він підписав контракт з російською терористичною армією.
Хто такий Єгор Гузенко
З 2015 року "Тринадцятий" брав участь у війні на Донбасі на боці РФ. У 2019-му воював у Сирії.
На початку 2022 року Гузенко потрапив під слідство у справі про хуліганство – він вистрілив людині в обличчя із газового пістолета. Після початку повномасштабної війни зрізав з ноги електронний браслет стеження та поїхав до зони бойових дій.
У Telegram-каналі Єгор Гузенко неодноразово закликав використати проти України ядерну зброю. Критикував російське міноборони та підтримував засновника угруповання ПВК Вагнера Євгена Пригожина.
Закликав вбивати українських дітей.
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