Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Російського Z-блогера "Тринадцятого" випустили зі СІЗО та відправлять воювати в Україну

Російського Z-блогера "Тринадцятого" випустили зі СІЗО та відправлять воювати в Україну

Влад Дідусь
16 листопада, 2024 субота
00:03
Війна з Росією Єгор Гузенко

Z-блогер Єгор Гузенко, який перебував у СІЗО, підписав контракт з армією РФ і вирушить воювати проти України

Зміст

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За інформацією з росЗМІ, Єгора Гузенка вже випустили з-під варти. Це підтверджує і Telegram-канал "Тринадцяти", який за відсутності Z-блогера вели інші адміністратори.

Єгор Гузенко був затриманий 5 жовтня у Ставропольському краї. Його звинуватили в опорі поліції та застосуванні насильства до поліціянта. У результаті суд відправив Z-блогера до СІЗО.

За чинними нині російськими законами, справу проти Z-блогера призупинили завдяки тому, що він підписав контракт з російською терористичною армією.

Хто такий Єгор Гузенко

З 2015 року "Тринадцятий" брав участь у війні на Донбасі на боці РФ. У 2019-му воював у Сирії. 

На початку 2022 року Гузенко потрапив під слідство у справі про хуліганство – він вистрілив людині в обличчя із газового пістолета. Після початку повномасштабної війни зрізав з ноги електронний браслет стеження та поїхав до зони бойових дій.

У Telegram-каналі Єгор Гузенко неодноразово закликав використати проти України ядерну зброю. Критикував російське міноборони та підтримував засновника угруповання ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Закликав вбивати українських дітей.

Теги:
Новини
Кримінал
російська армія
окупанти
Військові новини
пропаганда
Читайте також:
Шуфрич суд
Автор Ольга Бабишена
14 листопада, 2024 четвер
Суд продовжив запобіжний захід нардепу Шуфричу
Окупанти, ЗАЕС
Автор Юлія Юліна
14 листопада, 2024 четвер
У МЗС Росії заявили, що місія спостерігачів МАГАТЕ на окупованій ЗАЕС може завершитись у будь-який момент
Сергій Лавров
Автор Юлія Лаврук
14 листопада, 2024 четвер
Лавров поскаржився, що навіть "дружні" країни відмовляються заправляти його літак через санкції
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 43.37
    Продаж 44.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
15 листопада
23:41
Оновлено
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
Ліга націй: Іспанія і Португалія перемогли та вийшли до чвертьфіналу, результати інших матчів 15 листопада
23:37
Військовому блогеру Сорду вручили підозру
Підозру у шахрайстві оголосили військовому блогеру Сорду
23:20
Ексклюзив
НАТО, державний прапор України
Нас з ядерною бомбою вимушені будуть запросити до НАТО і навіть припрошуватимуть, - Дикий
23:11
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія запустила "шахеди". Ситуація в ніч на 16 листопада
22:51
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Від початку доби 15 листопада на фронті зафіксували 157 боєзіткнень: Сили оборони відбили 21 ворожу атаку на Курщині
22:45
Пентагон
У Пентагоні підрахували, скільки коштів залишилось в адміністрації Байдена для допомоги Україні
22:19
Ексклюзив
окупанти, армія РФ
Росіяни пішли на ризиковану, але, на жаль, успішну стратегію, - екскомандир з "Айдару" Дикий
21:59
Арсеній Батагов
Молодіжна збірна України врятувала матч з Португалією після трьох поспіль пропущених голів
21:54
Фабіо Каннаваро
Володар "Золотого м‘яча", який підтримував Україну, погодився поїхати в Москву
21:36
Ексклюзив
Люди з бойовим досвідом мають всі шанси бути представленими у парламенті нового скликання, - політолог Кошель
21:06
Сергій Лавров
Лавров заявив, що не уявляє, як Трамп може зупинити війну в Україні
20:50
В Енергоатомі назвали погрози РФ зупинити роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС "актом ядерного тероризму"
20:45
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни мають намір вийти на трасу Курахове - Запоріжжя та тиснуть на Покровськ: чим це небезпечно для ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
20:17
росія - китай
Боррель повідомив країнам ЄС дані про те, що Китай вперше передав зброю РФ, - ЗМІ
20:09
Оновлено
пневматичний пістолет постріл
На Київщині під час перевірки військово-облікових документів сталася стрілянина. В Сухопутних військах прокоментували
20:00
OPINION
Щоб змусити Путіна до перемовин, слід запропонувати йому "новічок"
19:55
Окупанти
У "центрах зайнятості" на ТОТ України агітують збирати дрони для армії РФ
19:52
Микола Шапаренко (ліворуч) та Георгій Судаков (праворуч), Україна - Грузія
Букмекери назвали збірну України аутсайдером у матчі з Грузією
19:42
Ізраїль знищив іранський центр з розробки ядерної зброї в Парчині, - Axios
19:36
ЗСУ
Уряд встановив доплату українським військовим, які воюють на території РФ
19:34
Ексклюзив
"Ми говоримо про Україну на усіх майданчиках": журналістка Гурська про роль українських медіа за кордоном
19:16
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на дзвінок Шольца Путіну: "Просто багато слів"
19:06
Оновлено
Євген Шевченко
Суд заарештував нардепа Євгенія Шевченка: його підозрюють в держзраді
19:01
Борнмут, Ілля Забарний, АПЛ
Англійські топ-клуби розпочали полювання на футболіста збірної України
18:56
Держоператор тилу розпочав закупівлю харчування для ЗСУ на 2025 рік: передбачено низку змін
18:52
Банк розвитку Ради Європи надасть Україні позику розміром €200 млн: кошти спрямують на допомогу ВПО
18:39
Ексклюзив
біткойн
Біткойн - бульбашка, яка рано чи пізно лусне, - інвестиційний банкір Фурса
18:27
Огляд
Гладіатор ІІ
Новітній Ноїв Ковчег проти Бене Ґессерит: що подивитися на вихідні
18:25
Анонс
Майк Тайсон - Джейк Пол
Майк Тайсон - Джейк Пол: де та коли дивитись бій
18:12
Газпром
Газпром припиняє поставки газу до Австрії: це привело до стрибка цін в Європі
18:04
Маріупольський драмтеатр
Щонайменше 30% маріупольців повертаються в окупацію, - Андрющенко
18:03
У Кривому Розі демонтували пам'ятники Лермонтову та Пушкіну
18:00
OPINION
блог Олександр Антонюк
Не тільки США, але й балтійсько-чорноморська коаліція
17:40
ССО ЗСУ
На Курщині бійці ССО врятували з оточення 16 українських воїнів
17:37
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що завдяки Трампу "війна в Україні завершиться швидше"
17:28
Путін та Лукашенко
У Білорусі залишається близько 2 тис. російських військових, - "Гаюн"
17:27
Оновлено
Шольц путін
Шольц та Путін провели перші переговори за два роки: канцлер закликав вивести війська з України
17:25
Ракетоносій "калібрів"
Ефективність "калібрів" знизилася, але ворог усе ще може застосовувати їх для комбінованих атак, – ВМС
17:20
Оголосили імʼя ведучого церемонії "Оскар-2025"
17:09
Микола Тищенко, суд
Суд залишив нардепа Тищенка під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV