"Вони вже не люди": російський пропагандист Гузенко (Тринадцятий) закликав убивати українських дітей

Про це Інститут масової інформації повідомляє з посиланням на телеграм-канал пропагандиста.

Сьогодні, 13 березня, Єгор Гузенко виклав відео, на якому школярі співають українську народну пісню "Батько наш – Бандера".

“Запам'ятайте! Ворог не має ні віку, ні статі. Завтра з цих дітей виростуть нові бандерівці, та їх уже не вилікувати. Цей вірус лікується лише знищенням заражених. Вони вже не люди", - написав російський пропагандист Тринадцятий.

Хто такий Єгор Гузенко

Гузенко веде телеграм-канал "Тринадцятий". У російського пропагандиста понад 200 тис. підписників. Він "висвітлює" російське вторгнення в Україну, регулярно поширює антиукраїнські повідомлення, а також радіє смертям українців.

За даними українських медіа, Гузенко родом зі Ставропілля, служив у військово-десантних військах РФ. У 2015 році вступив до лав "ДНР". Також воював у Сирії. Пізніше фігурував у кількох бійках на території РФ, а у 2021 році вистрілив з газового пістолета в обличчя перехожому в центрі Санкт-Петербурга.

Український журналіст Денис Казанський вважає, що Гузенко може бути причетним до жорстокої страти українського військового, якому на відео відрізали голову. Тринадцятий поширював фото окупанта, який тримає в руці людську голову.

Тринадцятий інсценував свою загибель

11 березня 2024 року Гузенко інсценував свою загибель. Інформацію про "смерть" поширила низка російських телеграм-каналів, вони виклали фото з нібито вбитим пропагандистом.

Проте згодом Тринадцятий заявив про нібито "спецоперацію" для "виявлення агентів ГРУ України" в тилу окупантів.