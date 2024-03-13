"Вони вже не люди": російський пропагандист Гузенко (Тринадцятий) закликав убивати українських дітей
Російський пропагандист та військовий Єгор Гузенко, відомий під позивним "Тринадцятий" закликає вбивати українських дітей
Про це Інститут масової інформації повідомляє з посиланням на телеграм-канал пропагандиста.
Сьогодні, 13 березня, Єгор Гузенко виклав відео, на якому школярі співають українську народну пісню "Батько наш – Бандера".
“Запам'ятайте! Ворог не має ні віку, ні статі. Завтра з цих дітей виростуть нові бандерівці, та їх уже не вилікувати. Цей вірус лікується лише знищенням заражених. Вони вже не люди", - написав російський пропагандист Тринадцятий.
Хто такий Єгор Гузенко
Гузенко веде телеграм-канал "Тринадцятий". У російського пропагандиста понад 200 тис. підписників. Він "висвітлює" російське вторгнення в Україну, регулярно поширює антиукраїнські повідомлення, а також радіє смертям українців.
За даними українських медіа, Гузенко родом зі Ставропілля, служив у військово-десантних військах РФ. У 2015 році вступив до лав "ДНР". Також воював у Сирії. Пізніше фігурував у кількох бійках на території РФ, а у 2021 році вистрілив з газового пістолета в обличчя перехожому в центрі Санкт-Петербурга.
Український журналіст Денис Казанський вважає, що Гузенко може бути причетним до жорстокої страти українського військового, якому на відео відрізали голову. Тринадцятий поширював фото окупанта, який тримає в руці людську голову.
Тринадцятий інсценував свою загибель
11 березня 2024 року Гузенко інсценував свою загибель. Інформацію про "смерть" поширила низка російських телеграм-каналів, вони виклали фото з нібито вбитим пропагандистом.
Проте згодом Тринадцятий заявив про нібито "спецоперацію" для "виявлення агентів ГРУ України" в тилу окупантів.
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