Банк розвитку Ради Європи надасть Україні позику розміром €200 млн: кошти спрямують на допомогу ВПО
У п'ятницю, 15 листопада, під час засідання Адміністративної ради Банк Розвитку ради Європи затвердив нову позику для України на суму 200 млн євро. Кошти спрямують на допомогу ВПО
Про це інформує Міністерство фінансів України.
Згідно з повідомленням, проєкт охоплює різні аспекти соціальної адаптації та інтеграції переселенців у нових громадах.
Серед основних напрямків – забезпечення тимчасовим житлом, фізична реабілітація, а також безплатне харчування для дітей ВПО у дошкільних, шкільних та професійно-технічних навчальних закладах.
Крім того, передбачена допомога у працевлаштуванні в нових регіонах.
"Разом із БРРЄ ми успішно започаткували вже два соціально важливих проєкти з відновлення права громадян на житло та охорони здоров’я і отримали перші виплати в їх межах. Забезпечення вразливих верств населення є одним із ключових пріоритетів держави в умовах війни. Реалізація нової ініціативи для підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні допоможе забезпечити понад 2 мільйони українців необхідною допомогою", - зазначила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.
Цей проєкт став третьою ініціативою БРРЄ в Україні після офіційного приєднання країни до банку у червні 2023 року. Загальний обсяг фінансування, схваленого для України, становить 400 млн євро.
- 6 вересня Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) надав Україні 70 млн євро у межах проєкту "HOME. Компенсація за знищене житло".
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