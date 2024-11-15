Банк розвитку Ради Європи надасть Україні позику розміром €200 млн: кошти спрямують на допомогу ВПО

Про це інформує Міністерство фінансів України.

Згідно з повідомленням, проєкт охоплює різні аспекти соціальної адаптації та інтеграції переселенців у нових громадах.

Серед основних напрямків – забезпечення тимчасовим житлом, фізична реабілітація, а також безплатне харчування для дітей ВПО у дошкільних, шкільних та професійно-технічних навчальних закладах.

Крім того, передбачена допомога у працевлаштуванні в нових регіонах.

"Разом із БРРЄ ми успішно започаткували вже два соціально важливих проєкти з відновлення права громадян на житло та охорони здоров’я і отримали перші виплати в їх межах. Забезпечення вразливих верств населення є одним із ключових пріоритетів держави в умовах війни. Реалізація нової ініціативи для підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні допоможе забезпечити понад 2 мільйони українців необхідною допомогою", - зазначила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.

Цей проєкт став третьою ініціативою БРРЄ в Україні після офіційного приєднання країни до банку у червні 2023 року. Загальний обсяг фінансування, схваленого для України, становить 400 млн євро.