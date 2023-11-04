Час для перемовин про мир між Україною та Росією ще не настав, - міністр оборони Італії
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що війна в Україні має закінчитися не лише військовими діями, однак час для проведення мирних перемовин з Росією ще не настав
Про це він сказав у інтерв'ю Quotidiano Nazionale.
Крозетто визнав, що увага до війни РФ проти України знизилась із початком війни між Ізраїлем і ХАМАСом, однак не на політичному рівні, а лише на рівні ЗМІ.
Він наголосив, що попри все підтримка Києва з боку Заходу та країн Євросоюзу є незмінною.
"Україна бореться за захист свого суверенітету, а також поваги до міжнародного права, а не лише за свою свободу. Очевидно, що міцний мир не може базуватися лише на військових діях. Потрібне політичне перемир’я. Час ще не настав, але Spes ultima Dea ("Надія - остання богиня", лат., - ред.)...", - зазначив очільник міноборони Італії.
- Раніше телеканал NBC News повідомив, що посадовці зі США та Європи почали непублічно обговорювати з українським урядом ймовірність мирних переговорів з Росією для припинення війни.
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