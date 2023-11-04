Час для перемовин про мир між Україною та Росією ще не настав, - міністр оборони Італії

Про це він сказав у інтерв'ю Quotidiano Nazionale.

Крозетто визнав, що увага до війни РФ проти України знизилась із початком війни між Ізраїлем і ХАМАСом, однак не на політичному рівні, а лише на рівні ЗМІ.

Він наголосив, що попри все підтримка Києва з боку Заходу та країн Євросоюзу є незмінною.

"Україна бореться за захист свого суверенітету, а також поваги до міжнародного права, а не лише за свою свободу. Очевидно, що міцний мир не може базуватися лише на військових діях. Потрібне політичне перемир’я. Час ще не настав, але Spes ultima Dea ("Надія - остання богиня", лат., - ред.)...", - зазначив очільник міноборони Італії.