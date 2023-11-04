США та ЄС почали "делікатно" обговорювати з Україною можливість мирних переговорів з РФ, - NBC News

Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на неназваних чинних і колишніх американських високопосадовців.

Зазначається, що деякі "делікатні" обговорення відбулися у жовтні на зустрічі Контактної групи з оборони України, до якої входять понад 50 країн. За словами співрозмовників телеканалу, в розмовах торкалися того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди.

За словами іноземних чиновників, обговорення є підтвердженням військової динаміки на території України та політичної ситуації в США та Європі.

Джерела телеканалу зазначили, що обговорення почалися на тлі побоювань США і країн Європи, що війна зайшла в глухий кут і що вони не зможуть і надалі надавати допомогу Україні. В адміністрації президента США Джо Байдена, стверджують чиновники, також стурбовані, що в України закінчуються сили – у той час, як у Росії вони "здаються нескінченними".

За словами офіційних осіб, уряд США стурбований тим, наскільки менше уваги громадськості привернула війна в Україні після початку війни Ізраїлю та ХАМАСу, що почалася 7 жовтня. Чиновники побоюються, що ця зміна може ускладнити отримання додаткової допомоги для Києва.

Деякі військові чиновники США в приватному порядку почали використовувати термін "патова ситуація" для опису поточної битви в Україні, а деякі кажуть, що це може зводитися до того, яка сторона зможе утримувати військові сили найдовше.

Посадовці також заявляли, що Україна, ймовірно, матиме час до кінця року або трохи більше, перш ніж розпочнуться більш термінові дискусії про мирні переговори. Американські посадовці поділилися своїми думками щодо таких термінів з європейськими союзниками, зазначає телеканал.

Байден звернувся до Конгресу з проханням дозволити додаткове фінансування для України, але наразі ця спроба не досягла успіху через опір деяких республіканців у Конгресі. У своєму останньому запиті Білий дім пов’язав допомогу Україні та Ізраїлю. Це має підтримку серед деяких республіканців у Конгресі, але інші законодавці Республіканської партії заявили, що голосуватимуть лише за пакет допомоги лише Ізраїлю.

Перед початком війни Ізраїлю та ХАМАС представники Білого дому публічно висловлювали впевненість, що додаткове фінансування України буде прийнято Конгресом до кінця цього року, водночас приватно визнаючи занепокоєння щодо того, наскільки це може бути важко.

Водночас, як сказали двоє американських посадовці, адміністрація Байдена не має жодних ознак того, що президент Росії Володимир Путін готовий до переговорів з Україною. Західні офіційні особи кажуть, що Путін все ще вірить, що може "перечекати Захід" або продовжувати боротьбу, поки США та їхні союзники не втратять внутрішню підтримку України або боротьба за постачання Києву зброї та боєприпасів не стане надто дорогою.