Про це повідомляє ініціатива "Українська книжкова революція".

Учасники акції, до якої вже долучилися Оксана Забужко, Валерій Пекар, Володимир В’ятрович, Тамара Горіха Зерня, Ганна Гопко, Ігор Козловський, видавці Антон Мартинов, Олександр Красовицький, Віктор Круглов, Юлія Орлова та інші, розміщують у соцмережах малюнок відомого художника Нікіти Тітова з закликом до президента і хештегом #ЧасПідписатиКнижковийЗакон

"Видавнича продукція агресора – це теж окупація. Пане президенте, підтримайте позицію парламенту, книжкової спільноти і громадянського суспільства. Виконайте свій конституційний обов’язок. Захистіть наш культурний простір від "русского міра", – пишуть учасники флешмобу.

Що було раніше

Закон 2309-ІХ розроблений спільно представниками громадянського суспільства, видавничої спільноти та влади і ухвалений 306 голосами депутатів парламенту 19 червня 2022 року. Рівно рік тому, 20 червня, закон передали на підпис президенту, але він досі не підписаний.

Закон забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі, передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мови ЄС чи корінних народів України, перекриває можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.

У травні співкоординатор руху "Простір свободи" і лідер ініціативи "Українська книжкова революція" Тарас Шамайда подав до президента України петицію з закликом невідкладно підписати закон, яка за лічені дні набрала необхідні 25 тисяч підписів.

"Ситуація, коли парламент, книжкова галузь і громадянське суспільство одностайні у підтримці Закону 2309-ІХ, і лише відсутність вашого підпису дозволяє Росії і далі руйнувати наш книжковий ринок, є незрозумілою і неприйнятною", - ідеться в петиції.

"Частина третя статті 94 Конституції України визначає: якщо Президент протягом 15 днів не підписав закон чи не повернув його до парламенту з зауваженнями, «закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений". Пане президенте, підпишіть Закон 2309-ІХ. Зробіть цей історичний крок. Звільніть нарешті книжкову галузь від "русского міра", – закликають громадяни главу держави.

З 30 травня петиція перебуває на розгляді президента України.