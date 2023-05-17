Петицію можна переглянути тут.

Зазначається, що відповідний закон Рада ухвалила ще 19 червня 2022 року, на підпис Зеленському закон було передано 20 червня 2022 року, проте на сьогодні він досі не підписаний.

"Закон не потребує ні копійки бюджетних витрат і має визначальне значення для майбутнього всієї книжкової галузі. 20 червня 2022 року він переданий вам на підпис, однак попри одностайне рішення парламенту, рекомендацію Кабміну і вимоги Конституції досі не підписаний", - йдеться у заяві.

Автор підкреслює, що видавнича продукція держави-агресора і російський контрафакт і далі вільно продаються в Україні.

"Підписати Закон 2309-ІХ публічно закликали найвідоміші українські письменники, провідні видавці й книгорозповсюджувачі, правники, численні організації громадянського суспільства, в тому числі Українська Асоціація Видавців та Книгорозповсюджувачів і коаліція "Реанімаційний пакет реформ", - нагадує автор.