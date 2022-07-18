Про це йдеться у зверненні головного редактора видавництва "Фоліо" Олександра Красовицького, директора видавництва "Лабораторія" Антона Мартинова, виконавчого директора мережі "Книгарня Є" Юлії Шаволіної, директора видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Івана Малковича, генеральної директорки видавництва "Віват" Юлії Орлової, співзасновниці і головної редакторки "Видавництва Старого Лева" Мар’яни Савки й Івана Богдана, генеральний директор Yakaboo.

"В умовах нинішньої війни не лише лінія фронту, але всі сфери соціально-економічного та культурного життя є полем бою за нашу свободу. І в першу чергу це стосується захисту від російській агресії нашого культурно-інформаційного простору, його звільнення від впливів "русского міра", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають видавці, минає місяць відтоді, як 19 червня Верховна Рада ухвалила закон № 2309-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України".

Так, співавторами документу стали понад 50 депутатів включно з головою Верховної Ради і його заступниками. Під час голосування закон отримав підтримку всіх фракцій та груп. Його підтримали 306 народних депутатів, жоден не голосував проти і не утримався. А 20 червня закон надійшов на підпис до Зеленського.

Книговидавці наголошують, хоча відповідно до частини третьої статті 94 Конституції України не підписаний упродовж 15 днів закон "вважається схваленим президентом і має бути підписаний та офіційно оприлюднений", він досі не підписний, попри суспільну важливість і одностайну підтримку парламентом.

"Пане президенте! Ухвалений закон дозволяє не лише перекрити ввезення видавничої продукції з Росії і Білорусі, а й припинити поширення вже ввезених із Росії книг, створити надійний заслін на шляху пропагандистської антиукраїнської літератури з будь-якої держави, а також видання і поширення творів громадян-держави агресора. При цьому останнє стосується саме громадян Російської Федерації, а не давніших творів російської літератури", - йдеться у зверненні.

Всупереч твердженням російської пропаганди, ухвалений закон не обмежує видання і розповсюдження в Україні книжок з оригінальними творами російською чи будь-якою іншою мовою, кажуть книжкарі.

"Водночас перекладна література видаватиметься і розповсюджуватиметься в перекладі саме українською мовою, або ж будь-якою з мов ЄС чи корінних народів України. Ця норма ухваленого закону надзвичайно важлива для нейтралізації спроб Росії захопити український книжковий ринок зсередини, заповнивши його через свої проксі-видавництва російськими перекладами зарубіжної літератури. Таким чином закон дозволяє використати історичний шанс для постання самодостатнього українського книжкового ринку, незалежного від Москви, створити сприятливі умови для розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження", - йдеться у повідомленні.

Тож видавці закликають Зеленського підтримати прагнення українського суспільства й рішення Верховної Ради і, відповідно до вимог Конституції України, підписати закон № 2309-IX.

19 червня Верховна Рада підтримала законопроєкти про заборону російської музики та книг.

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