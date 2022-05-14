Частина українських біженців повертається додому з Литви

Про це пише LRT.

"Ми були тут близько півтора місяця. Нам дуже сподобалося, люди тут дуже привітні. Все добре, але я хочу додому", – каже українка Катя, чекаючи на автобус до України на автовокзалі Каунаса.

"Я прибула сюди з депресією. Я не хотіла залишати Україну, але було страшно. Я не знала, що станеться. Ми виїхали через два тижні після початку війни. А зараз ми йдемо додому. Настрій набагато кращий", – додає Ірина.

Ті, хто вирішив повернутися, кажуть, що хвилюються за свою безпеку, але туга за домом сильніша за страх.

"Це страшно через ракети, які продовжують запускати. Виїжджаємо до Хмельницької області. Військових дій там немає, але все одно страшно, коли над Україною літають ракети", – каже Ірина.

Литовська громадська організація Strong Together вже чотири тижні організовує регулярні безкоштовні автобусні поїздки з Каунаса до Львова.

"Ми організували два маршрути у понеділок і четвер щотижня. У травні всі автобуси заповнювались за два дні, тому ми додали ще один рейс у суботу", – розповідає Лінас Скарджукас, керівник пасажирської компанії.

Після висадки українців, які повернулися до Львова, водії автобусів також відвозять тих, хто бажає виїхати до Литви.

Видання повідомляє, що у Литві зареєстровано понад 50 тисяч біженців з України. Додають, що кожного дня приїжджають близько 200–300 українців. Це майже в десять разів менше, ніж у середині березня.