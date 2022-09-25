Частину мобілізованих у РФ кинуть на латання "дір" росгвардії, - британська розвідка
Частину мобілізованих у Росії спрямують на відновлення чисельності особового складу росгвардії
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 21 вересня депутат держдуми РФ Олександр Хінштейн закликав поширити часткову мобілізацію російських військових на росгвардію.
Зазначається, що підрозділи росгвардії зіграли важливу роль як у бойових діях, так і в тилу загарбників в Україні та сприяють проведенню псевдореферендумів на окупованих територіях. Ці сили також призначені для забезпечення безперервності режиму Путіна в самій Росії.
Проте росгвардія виявилася особливо погано підготовленою до інтенсивних боїв, в яких вона брала участь в Україні.
"З огляду на вимогу придушити зростання внутрішнього інакомислення в Росії, а також оперативні завдання в Україні, росгвардія, ймовірно, перебуває під особливою напругою. Є реальна ймовірність того, що мобілізація буде використана для посилення підрозділів росгвардії додатковими живими силами", - дійшли висновку в британській розвідці.
- 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
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