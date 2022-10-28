Чебуреки. Рецепт
Рецепти чебуреків бувають різними. Але сьогодні зупинимось на класичному
Продукти / інгредієнти
Начинка для чебуреків
- 250 г фаршу
- 1 цибулина ріпчаста
- Пучка кропу
- 50 мл холодної води
- Сіль/перець/спеції – на смак
Тісто для чебуреків
300 г пшеничного борошна
Одне куряче яйце
80 мл соняшникової олії
140 мл води
1/2 ч. ложки солі
Смажимо на рослинній олії.
Як приготувати чебуреки
- Додаємо у фарш дрібненько нарізану цибулю
- Додаємо кріп/сіль/перець
- Додаємо воду
- Ретельно вимішуємо
- Кладемо на 20 хв в холодильник вистоятись
- Просіюємо борошно в глибоку миску
- Робимо в гірці борошна виємку
- Вливаємо яйце/воду/сіль у нашу виємку в борошні
- Перемішати вилкою
- Додаємо масло
- Місимо швидке тісто
- Загортаємо наше тісто в харчову плівку
- Відкладаємо на 30 хв "зіпріти"
- Тісто розподіляємо на 14 частин
- Кожну частинку розкатуємо в тонкі коржик
- На одну половинку тісту накладаємо начинку
- Накриваємо другою половинкою тіста
- Випускаємо повітря
- Ретельно закріплюємо краї
Смажимо наші чебуреки в достатній кількості олії, обсмажуємо з двох боків аж до рум'яної хрусткої скоринки.
Смачного!
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