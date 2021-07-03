Чехія - Данія: де та коли дивитись чвертьфінальний матч потенційних суперників України на Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".



Якщо Україна переможе Англію, то у півфіналі зустрінеться зі збірною, яка виграє в матчі Чехія - Данія.



Євро-2020



Чвертьфінал



3 липня



Чехія - Данія



Баку, стадіон "Олімпійський"



Початок о 19:00



Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"





2 липня у чвертьфіналі Євро-2020 збірна Іспанії перемогла Швейцарію та вийшла в півфінал.

В іншому матчі чвертьфіналу Євро-2020 збірна Італії перемогла Бельгію.

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