Чехія достроково виконала вимогу ЄС щодо економії газу
Станом на сьогодні Чехія у міжрічному порівнянні заощадила 850 мільйонів кубометрів природного газу
Про це інформує Сzech Radio.
Повідомляється, що таким чином країна достроково виконала встановлений у рамках Євросоюзу норматив зі скорочення споживання цього виду палива в зимовий період на 15%. Інформацію опублікувало міністерство промисловості й торгівлі Чехії.
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Зокрема додається, що запаси газу в чеських сховищах на теперішній момент вдвічі перевищують показники того ж періоду минулого року. Ця обставина, серед інших, впливає на актуальне падіння ціни на блакитне паливо на ринку.
Окрім цього, аналітики звертають увагу, що заощадити газ дала змогу тепла погода і підхід громадян до витрачання стратегічного палива, що, своєю чергою, зумовлено високими цінами енергоресурсів.
- 23 січня кандидат у президенти Чехії Андрій Бабіш повідомив, що не буде відправляти чеських солдатів до країн НАТО - Польщі чи країн Балтії у разі нападу Росії.
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