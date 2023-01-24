Чехія достроково виконала вимогу ЄС щодо економії газу

Про це інформує Сzech Radio.

Повідомляється, що таким чином країна достроково виконала встановлений у рамках Євросоюзу норматив зі скорочення споживання цього виду палива в зимовий період на 15%. Інформацію опублікувало міністерство промисловості й торгівлі Чехії.

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Зокрема додається, що запаси газу в чеських сховищах на теперішній момент вдвічі перевищують показники того ж періоду минулого року. Ця обставина, серед інших, впливає на актуальне падіння ціни на блакитне паливо на ринку.

Окрім цього, аналітики звертають увагу, що заощадити газ дала змогу тепла погода і підхід громадян до витрачання стратегічного палива, що, своєю чергою, зумовлено високими цінами енергоресурсів.

23 січня кандидат у президенти Чехії Андрій Бабіш повідомив, що не буде відправляти чеських солдатів до країн НАТО - Польщі чи країн Балтії у разі нападу Росії.

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