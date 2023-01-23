Про це інформує журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у твіттері.

"Колишній прем'єр-міністр Чехії та кандидат у президенти Бабіш щойно сказав, що він не відправлятиме солдатів до Польщі, Естонії, Литви та Латвії, якщо Росія нападе на них, якщо він стане президентом", - написав Йозвяк.

За словами журналіста, Андрій Бабіш хоче миру, навіть після інформації, що військова допомога є обов'язком країн-членів Північноатлантичного альянсу.

"Коли йому сказали, що це зобов'язання НАТО він просто відповів: "Я хочу миру", - додав Йозвяк.

Довідово. Андрей Бабіш - 68-річний підприємець, родом зі Словаччини. Він став мільярдером як голова холдингу Agrofert. У 2011 році пішов у політику, заснувавши партію ANO. Обіймав посаду міністра фінансів, а згодом прем'єр-міністра. До "оксамитової революції" 1989 року був членом компартії ЧССР. Заперечує звинувачення, що був агентом держбезпеки й не визнає правдивість документів, що підтверджують це, опубліковані Інститутом національної пам'яті Словаччини.