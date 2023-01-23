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Кандидат у президенти Чехії Бабіш заявив, що не відправлятиме солдатів, якщо РФ нападе на країни НАТО, - Йозвяк

23 січня, 2023 понедiлок
07:26
Світ Андрій Бабіш

Кандидат у президенти Чехії Андрій Бабіш повідомив, що не буде відправляти чеських солдатів до країн НАТО - Польщі чи країн Балтії у разі нападу Росії

Про це інформує журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у твіттері.

"Колишній прем'єр-міністр Чехії та кандидат у президенти Бабіш щойно сказав, що він не відправлятиме солдатів до Польщі, Естонії, Литви та Латвії, якщо Росія нападе на них, якщо він стане президентом", - написав Йозвяк.

За словами журналіста, Андрій Бабіш хоче миру, навіть після інформації, що військова допомога є обов'язком країн-членів Північноатлантичного альянсу.

"Коли йому сказали, що це зобов'язання НАТО він просто відповів: "Я хочу миру", - додав Йозвяк.

Довідово. Андрей Бабіш - 68-річний підприємець, родом зі Словаччини. Він став мільярдером як голова холдингу Agrofert. У 2011 році пішов у політику, заснувавши партію ANO. Обіймав посаду міністра фінансів, а згодом прем'єр-міністра. До "оксамитової революції" 1989 року був членом компартії ЧССР. Заперечує звинувачення, що був агентом держбезпеки й не визнає правдивість документів, що підтверджують це, опубліковані Інститутом національної пам'яті Словаччини.

  • 14 січня у Чехії проголосували у першому турі виборів президента. Відомо, що на крісло глави держави претендували 8 кандидатів: 7 чоловіків та одна жінка. Троє - Петр Павло, Дануше Нерудова та Карел Дівіш зібрали по 50 000 підписів. Після відновлення державної незалежності Чехії й до 2013 року главу чеської держави обирали у парламенті. Першим і поки що єдиним всенародно обраним президентом сучасної Чехії є Мілош Земан.
  • За підсумками першого туру виборів президента ексгенерал НАТО Петр Павел обійшов колишнього прем’єр-міністра, екскомуніста Андрея Бабіша, буде другий тур.  

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Польща
Латвія
Чехія
Естонія
Литва
війна з Росією
НАТО
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