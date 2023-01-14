Про це повідомляє Radio Prague International.

Зазначається, що у Чехії за підсумками першого туру виборів президента ексгенерал НАТО Петр Павел обійшов колишнього прем’єр-міністра екскомуніста Андрея Бабіша.

Відрив між кандидатами склав менше відсотка. За підрахунком 99,6% голосів виборців, Павел лідирує з 35,34%, у Бабіша - 35,04 %. При цьому ексгенерал НАТО Павел здобув перемогу серед виборців Праги. Його підтримка у столиці перевищує 50-відсотковий бар'єр, необхідний для обрання в першому турі.

Хто з кандидатів стане президентом - визначить другий тур через два тижні.

Довідка

Андрей Бабіш - 68-річний підприємець, родом зі Словаччини. Він став мільярдером як голова холдингу Agrofert. У 2011 році пішов у політику, заснувавши партію ANO. Обіймав посаду міністра фінансів, а згодом прем'єр-міністра. До "оксамитової революції" 1989 року був членом компартії ЧССР. Заперечує звинувачення, що був агентом держбезпеки й не визнає правдивість документів, що підтверджують це, опубліковані Інститутом національної пам'яті Словаччини.

Петр Павел - 61-річний генерал, колишній начальник Генштабу Армії Чеської Республіки. Протягом трьох років очолював Військовий комітет НАТО. Балотується під гаслом, яке обіцяє "повернути до Чехії порядок і спокій". Визнає, що колись перебував у компартії ЧССР і заперечує звинувачення в тому, що до "оксамитової революції" 1989 року працював у військовій контррозвідці.

14 січня у Чехії проголосували у першому турі виборів президента. Відомо, що на крісло глави держави претендували 8 кандидатів: 7 чоловіків та одна жінка. Троє - Петр Павло, Дануше Нерудова та Карел Дівіш зібрали по 50 000 підписів. Після відновлення державної незалежності Чехії й до 2013 року главу чеської держави обирали у парламенті. Першим і поки що єдиним всенародно обраним президентом сучасної Чехії є Мілош Земан.