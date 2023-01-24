Про це Reuters заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

Таку заяву він зробив після того, як міністри закордонних справ країн-членів ЄС 23 січня погодилися виділити Україні ще 500 мільйонів євро, а також обговорили додаткові санкції проти Росії і те, як притягнути Кремль до відповідальності за повномасштабне вторгнення в Україну.

"Нам потрібно шукати нові та креативні шляхи, як посилити наші санкції… як зменшити здатність (Росії) виробляти зброю, ракети, які використовуються для обстрілів критично важливої інфраструктури України", – сказав Липавський.

Країни ЄC працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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