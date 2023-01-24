ЄС має запровадити додаткові санкції, щоб обмежити здатність РФ виробляти зброю, - очільник МЗС Чехії
ЄС має запровадити додаткові санкції проти російського технологічного сектору, щоб обмежити можливості Москви виробляти ракети, якими вона обстрілює Україну
Про це Reuters заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.
Таку заяву він зробив після того, як міністри закордонних справ країн-членів ЄС 23 січня погодилися виділити Україні ще 500 мільйонів євро, а також обговорили додаткові санкції проти Росії і те, як притягнути Кремль до відповідальності за повномасштабне вторгнення в Україну.
"Нам потрібно шукати нові та креативні шляхи, як посилити наші санкції… як зменшити здатність (Росії) виробляти зброю, ракети, які використовуються для обстрілів критично важливої інфраструктури України", – сказав Липавський.
- Країни ЄC працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.
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