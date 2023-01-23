Угорщина не блокуватиме черговий транш допомоги ЄС для України, - журналіст Йозвяк
Угорщина вирішила не блокувати рішення Євросоюзу про виділення Україні сьомого траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Зрештою Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС для України" - написав він.
- 24 грудня 2022 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна зможе воювати доти, доки США будуть надавати їй свою підтримку.
- У грудні 2022 року посли ЄС схвалили пакет фінансової підтримки для надання Україні 18 мільярдів євро у 2023 році. Цьому передувало вето Угорщини. Видання Plitico писало, що ЄС уклав угоду з Угорщиною, щоб Орбан розморозив 18 млрд євро для України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.52
-
EUR
Купівля 42.33Продаж 43.28
- Актуальне
- Важливе