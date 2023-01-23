Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Зрештою Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС для України" - написав він.

24 грудня 2022 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна зможе воювати доти, доки США будуть надавати їй свою підтримку.

У грудні 2022 року посли ЄС схвалили пакет фінансової підтримки для надання Україні 18 мільярдів євро у 2023 році. Цьому передувало вето Угорщини. Видання Plitico писало, що ЄС уклав угоду з Угорщиною, щоб Орбан розморозив 18 млрд євро для України.

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