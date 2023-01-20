Новий пакет санкцій ЄС проти Росії буде готовий до річниці повномасштабного вторгнення, - Reuters
Країни ЄC працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну
Про це агенції Reuters повідомили дипломатичні джерела.
Повідомляється, що більш жорстко налаштовані країни ЄС вже вимагають нових санкцій, які, серед іншого, мають обмежити співпрацю з Москвою у сфері ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з Білоруссю – союзником Кремля.
Високопоставлені дипломати з трьох країн Євросоюзу з поміркованою позицією щодо санкцій заявили Reuters, що наступний пакет санкцій проти РФ має бути готовий до річниці вторгнення – 24 лютого.
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Вони, однак, не стали обговорювати, що можуть передбачати ці санкції.
"Занадто рано, ми щойно отримали дев'ятий пакет", – сказав високопоставлений дипломат з іншої країни ЄС.
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- 20 січня Кулеба закликав Норвегію підтримати санкції проти ракетної програми РФ та приєднатися до міжнародної танкової коаліції.
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