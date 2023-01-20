Новий пакет санкцій ЄС проти Росії буде готовий до річниці повномасштабного вторгнення, - Reuters

Про це агенції Reuters повідомили дипломатичні джерела.

Повідомляється, що більш жорстко налаштовані країни ЄС вже вимагають нових санкцій, які, серед іншого, мають обмежити співпрацю з Москвою у сфері ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з Білоруссю – союзником Кремля.

Високопоставлені дипломати з трьох країн Євросоюзу з поміркованою позицією щодо санкцій заявили Reuters, що наступний пакет санкцій проти РФ має бути готовий до річниці вторгнення – 24 лютого.

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Вони, однак, не стали обговорювати, що можуть передбачати ці санкції.

"Занадто рано, ми щойно отримали дев'ятий пакет", – сказав високопоставлений дипломат з іншої країни ЄС.

18 січня Шмигаль закликав МАГАТЕ накласти санкції на Росатом і застеріг, що $200 млрд від закордонних замовлень компанія спрямує на війну.

20 січня Кулеба закликав Норвегію підтримати санкції проти ракетної програми РФ та приєднатися до міжнародної танкової коаліції.

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