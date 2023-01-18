Шмигаль закликав МАГАТЕ накласти санкції на Росатом і застеріг, що $200 млрд від закордонних замовлень компанія спрямує на війну
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі закликав накласти санкції на Росатом і застеріг, що $200 млрд від закордонних замовлень компанія спрямує на війну
Про це інформують на урядовому порталі.
"Вперше в історії людства ядерні об'єкти стали елементом наступальної воєнної стратегії. Сьогодні я почув від пана генерального директора запевнення у повній підтримці з боку МАГАТЕ наших зусиль із забезпечення ядерної безпеки, в тому числі на Запорізькій АЕС", - сказав прем’єр-міністр.
Денис Шмигаль наголосив, що безпека це повне виведення російських військ і персоналу Росатому з території атомної електростанції, а також її повернення під український контроль. Водночас Рафаель Гроссі заявив, що МАГАТЕ ніколи не визнає Росію власницею ЗАЕС.
Україна переконана у необхідності накладення санкцій на Росатом, обмеження прав і привілеїв РФ у МАГАТЕ та припиненні співпраці з країною-спонсором тероризму у ядерній сфері.
"Портфель закордонних замовлень компанії "Росатом" становить 200 млрд доларів. Впевнений, більшість цих коштів, у разі їх отримання, піде на фінансування війни, фінансування ракет, які вбивають мирних українців та наражають на ядерну небезпеку весь світ. Тому ми продовжимо наполягати на обмеженні прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ та припиненні співпраці з Росією у ядерній сфері", - заявив Шмигаль.
Також 18 січня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що на Чорнобильську АЕС прибула постійна місія організації.
- Нагадаємо, 13 грудня повідомлялося, що Міжнародне агентство з атомної енергії збирається направити постійні місії на всі атомні станції в Україні найближчим часом.
- 16 січня зазначалося, що моніторингова місія представників МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську АЕС у Миколаївську область.
- 18 січня з'явилося повідомлення, що гендиректор агентства відкрив постійну місію організації на Рівненській АЕС.
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