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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Шмигаль закликав МАГАТЕ накласти санкції на Росатом і застеріг, що $200 млрд від закордонних замовлень компанія спрямує на війну

Шмигаль закликав МАГАТЕ накласти санкції на Росатом і застеріг, що $200 млрд від закордонних замовлень компанія спрямує на війну

18 січня, 2023 середа
19:28
війна з Росією

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі закликав накласти санкції на Росатом і застеріг, що $200 млрд від закордонних замовлень компанія спрямує на війну

Про це інформують на урядовому порталі.

"Вперше в історії людства ядерні об'єкти стали елементом наступальної воєнної стратегії. Сьогодні я почув від пана генерального директора запевнення у повній підтримці з боку МАГАТЕ наших зусиль із забезпечення ядерної безпеки, в тому числі на Запорізькій АЕС", - сказав прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль наголосив, що безпека це повне виведення російських військ і персоналу Росатому з території атомної електростанції, а також її повернення під український контроль. Водночас Рафаель Гроссі заявив, що МАГАТЕ ніколи не визнає Росію власницею ЗАЕС.

Україна переконана у необхідності накладення санкцій на Росатом, обмеження прав і привілеїв РФ у МАГАТЕ та припиненні співпраці з країною-спонсором тероризму у ядерній сфері.

"Портфель закордонних замовлень компанії "Росатом" становить 200 млрд доларів. Впевнений, більшість цих коштів, у разі їх отримання, піде на фінансування війни, фінансування ракет, які вбивають мирних українців та наражають на ядерну небезпеку весь світ. Тому ми продовжимо наполягати на обмеженні прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ та припиненні співпраці з Росією у ядерній сфері", - заявив Шмигаль.

Також 18 січня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що на Чорнобильську АЕС прибула постійна місія організації.  

  • Нагадаємо, 13 грудня повідомлялося, що Міжнародне агентство з атомної енергії збирається направити постійні місії на всі атомні станції в Україні найближчим часом.
  • 16 січня зазначалося, що моніторингова місія представників МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську АЕС у Миколаївську область.
  • 18 січня з'явилося повідомлення, що гендиректор агентства відкрив постійну місію організації на Рівненській АЕС.

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санкції проти Росії
Денис Шмигаль
воєнні злочини Росії
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
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