Місія МАГАТЕ прибула на Чорнобильську АЕС
Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що на Чорнобильську АЕС прибула постійна місія організації
Про це Рафаель Гроссі поінформував на своїй сторінці в твіттер.
"МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні. Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ в Чорнобилі", - написав він.
Очільник МАГАТЕ додав, що експерти агентства залишатимуться на всіх українських атомних електростанціях, аби надавати життєво необхідну допомогу з забезпечення ядерної безпеки.
- Нагадаємо, 13 грудня повідомлялося, що Міжнародне агентство з атомної енергії збирається направити постійні місії на всі атомні станції в Україні найближчим часом.
- 16 січня зазначалося, що моніторингова місія представників МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську АЕС у Миколаївську область.
- 18 січня з'явилося повідомлення, що гендиректор агентства відкрив постійну місію організації на Рівненській АЕС.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.57
-
EUR
Купівля 42.06Продаж 43.05
- Актуальне
- Важливе