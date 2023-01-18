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Головна Економіка Місія МАГАТЕ прибула на Чорнобильську АЕС

Місія МАГАТЕ прибула на Чорнобильську АЕС

18 січня, 2023 середа
16:22
Економіка ЧАЕС

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що на Чорнобильську АЕС прибула постійна місія організації

Про це Рафаель Гроссі поінформував на своїй сторінці в твіттер.

"МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні. Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ в Чорнобилі", - написав він.

Очільник МАГАТЕ додав, що експерти агентства залишатимуться на всіх українських атомних електростанціях, аби надавати життєво необхідну допомогу з забезпечення ядерної безпеки.

  • Нагадаємо, 13 грудня повідомлялося, що Міжнародне агентство з атомної енергії збирається направити постійні місії на всі атомні станції в Україні найближчим часом.
  • 16 січня зазначалося, що моніторингова місія представників МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську АЕС у Миколаївську область.
  • 18 січня з'явилося повідомлення, що гендиректор агентства відкрив постійну місію організації на Рівненській АЕС.

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Україна
Енергія
ядерна безпека
Чорнобильська АЕС
атомна бомба
МАГАТЕ
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