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МАГАТЕ збирається направити постійні місії на всі АЕС в Україні

13 грудня, 2022 вiвторок
10:59
Суспільство Рафаель Маріано Гроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії збирається направити постійні місії на всі атомні станції в Україні найближчим часом

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм.

"Демілітаризація Запорізької АЕС — пункт №1 мирного плану президента Володимира Зеленського. Це питання під час зустрічі в Парижі обговорили з керівником МАГАТЕ", - йдеться в повідомленні.

За його словами, Рафаель Гроссі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку.

"Місії мають на меті убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку російського агресора. Проговорили кроки, необхідні для демілітаризації Запорізької АЕС. Наголосив, що потрібно якнайшвидше припинити незаконні дії Росії щодо української станції", - зауважив Шмигаль.

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