МАГАТЕ збирається направити постійні місії на всі АЕС в Україні
Міжнародне агентство з атомної енергії збирається направити постійні місії на всі атомні станції в Україні найближчим часом
Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм.
"Демілітаризація Запорізької АЕС — пункт №1 мирного плану президента Володимира Зеленського. Це питання під час зустрічі в Парижі обговорили з керівником МАГАТЕ", - йдеться в повідомленні.
За його словами, Рафаель Гроссі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку.
"Місії мають на меті убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку російського агресора. Проговорили кроки, необхідні для демілітаризації Запорізької АЕС. Наголосив, що потрібно якнайшвидше припинити незаконні дії Росії щодо української станції", - зауважив Шмигаль.
- 27 листопада президент Енергоатому Петро Котін повідомив, що є ознаки того, що окупанти збираються залишити ЗАЕС. У Кремлі цю інформацію заперечили.
- 2 грудня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив сподівання, що ситуацію навколо ЗАЕС вдасться вирішити до кінця року.
- 6 грудня у Росатомі заявили, що не передадуть МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС, оскільки організація нібито не має мандату на управління ядерними станціями.
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