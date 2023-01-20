Про це інформує у твіттері глава МЗС України .

"Я розмовляв з Аннікен Гуйтфельд, аби підякувати Норвегію за безпекову допомогу та обговорити наступний пакет. Закликав Норвегію приєднатися до міжнародної танкової коаліції", - написав Кулеба.

Очільник українського Міністерства закордонних справ порушив питання санкційних обмежень країни-спонсора тероризму.

"Я також закликав запровадити санкції проти російської ракетної та дронової програми, щоб "задушити" виробництво засобів воєнних злочинів і терору", - додав Кулеба.

11 січня 2023 року в Україну прибула перша партія мостів із Норвегії. Караван з гуманітарною допомогою переправ вирушив у грудні 2022 року.

17 січня до України прибула остання партія тимчасових мостових переправ, які Норвегія подарувала у грудні 2022 року. Їх встановлять на деокупованих територіях.