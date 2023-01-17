Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Ми запроваджуємо найсильніші санкції проти РФ, які занурюють економіку Росії в рецесію на десятиліття, і її індустрія позбавляється сучасних і критичних технологій", – сказала вона.

Голова Єврокомісії запевнила, що агресивна війна Росії не залишиться безкарною.

Також вона пообіцяла українцям, що "непохитна підтримка України" з боку Заходу триватиме.

"За останній рік ваша країна перевернула світ і надихнула Європу, і я можу запевнити вас, що Європа завжди буде з вами", – заявила фон дер Ляєн.

Захід працює над новими санкціями проти Росії, які стосуватимуться обмеження цін на експорт нафтопродуктів із РФ.

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