Голова Єврокомісії: Ми вводимо проти РФ найсильніші санкції, які занурять її економіку в рецесію на десятиліття
Проти Росії запроваджують безпрецедентні санкції, покликані занурити економіку країни-агресорки в рецесію на десятиліття
Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
"Ми запроваджуємо найсильніші санкції проти РФ, які занурюють економіку Росії в рецесію на десятиліття, і її індустрія позбавляється сучасних і критичних технологій", – сказала вона.
Голова Єврокомісії запевнила, що агресивна війна Росії не залишиться безкарною.
Також вона пообіцяла українцям, що "непохитна підтримка України" з боку Заходу триватиме.
"За останній рік ваша країна перевернула світ і надихнула Європу, і я можу запевнити вас, що Європа завжди буде з вами", – заявила фон дер Ляєн.
- Захід працює над новими санкціями проти Росії, які стосуватимуться обмеження цін на експорт нафтопродуктів із РФ.
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