Чехія має намір очолити відбудову України, - міністр промисловості Сікела
Міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела заявив, що країна воліє стати лідером у післявоєнній відбудові України
Про це інформує Euractiv.
Зазначається, що міністр Сікела під час зустрічі чеських послів у Празі заявив, що українська сторона представила документ, який визначає їхні потреби, пов’язані з відновленням критичної інфраструктури після російського вторгнення.
Сікела додав, що його міністерство заснувало "Бізнес-клуб Україна" - платформу для поєднання інформації щодо запитів України з пропозиціями чеських компаній.
"Ми також співпрацюємо з міністерством закордонних справ над спільним документом щодо реконструкції країни", - сказав Сікела.
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