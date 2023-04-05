Про це інформує ČTK.

"Допомога, яку ми плануємо разом із начальником генерального штабу Карелом Ржехкою, становить майже 33 млн доларів. Це не фінансова допомога, це військові матеріали, які все ще знаходяться на наших складах, вони непотрібні нам, і армія може відправити в Україну без шкоди для власної обороноздатності", - сказала Чернохова.

Цю заяву міністерка оборони Чехії зробила за підсумками зустрічі з президентом Петром Павелом, якому передала перелік уже надісланої допомоги Україні.

Міністерство та генштаб Чехії стежать за тим, щоб надіслану допомогу можна було чимось замінити.

Чернохова наголосила, що допомога в цій сфері відбувається, та згадала створення спільного чесько-українського виробничого кластера, постачання від приватних компаній, яким держава видає прискорені дозволи.