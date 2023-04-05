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Чехія планує надати Україні військову допомогу на близько $32 млн, - міністерка оборони

5 квітня, 2023 середа
19:32
Світ Чехія

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що країна планує надати військову допомогу Україні на суму у майже 33 млн доларів. Список надали президенту

Про це інформує ČTK.

"Допомога, яку ми плануємо разом із начальником генерального штабу Карелом Ржехкою, становить майже 33 млн доларів. Це не фінансова допомога, це військові матеріали, які все ще знаходяться на наших складах, вони непотрібні нам, і армія може відправити в Україну без шкоди для власної обороноздатності", - сказала Чернохова.

Цю заяву міністерка оборони Чехії зробила за підсумками зустрічі з президентом Петром Павелом, якому передала перелік уже надісланої допомоги Україні.

Міністерство та генштаб Чехії стежать за тим, щоб надіслану допомогу можна було чимось замінити.

Чернохова наголосила, що допомога в цій сфері відбувається, та згадала створення спільного чесько-українського виробничого кластера, постачання від приватних компаній, яким держава видає прискорені дозволи.

  • 17 лютого стало відомо, в Чехії вироблятимуть мобільні системи протиповітряної оборони для України, техніка призначатиметься для боротьби із дронами.
  • Україні у березні планували передадуть реактивну установку RM-70 і 365 ракет, на яку громадяни Чехії зібрали понад 1,3 млн доларів. 
  • 30 березня чеські волонтери повідомили, що 15 мобільних зенітних комплексів Viktor, які були придбані за зібрані кошти, вже відправлено до України.  
  • Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловив солідарність із президентом України Володимиром Зеленським стосовно того, що Радбез ООН необхідно реформувати. 

Чехія
зброя
війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
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