Чехія просить 2-3 роки на підготовку до ембарго російської нафти, - прем’єр-міністр Петр Фіала

Про це повідомили у Reuters з посиланням на прем’єр-міністра Чехії Петр Фіала.



"Ми готові підтримати рішення щодо відмови ЄС від російської нафти, якщо Чеська Республіка отримає відтермінування – на два чи, можливо, три роки", - заявив глава уряду.



Зазначається, що Чеська Республіка намагається виграти час, щоб збільшити пропускну здатність (потужність) трубопроводу "TAL", який проходить з Італії через Австрію до Німеччини.

Відомо, що Чеська Республіка приєднується до інших країн ЄС, які прагнуть продовжити перехід до введення заборони.



Крім Чехії, перехідного періоду на три роки хоче Словаччина, яка отримує майже весь імпорт нафти з Росії.

Нагадаємо, Євросоюз у шостому пакеті санкцій проти Росії планує відключити Сбєрбанк від системи SWIFT, а нафтове ембарго почне повноцінно працювати з кінця року.

Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.

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