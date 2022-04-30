ЄС в новому пакеті санкцій розтягне запровадження нафтового ембарго проти РФ до кінця року, - Bloomberg
Євросоюз у шостому пакеті санкцій проти Росії планує відключити Сбєрбанк від системи SWIFT, а нафтове ембарго почне повноцінно працювати з кінця року
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників, передає ЕП.
Зазначається, що ЄС планує запропонувати повнк заборону на імпорт російської нафти з кінця року, а до того моменту поступово вводитимуться обмеження.
Білорусь буде включена до шостого пакету за її роль у вйні як російський плацдарм.
Серед інших пропозицій – обмеження на консалтингові та хмарні послуги, а також на купівлю нерухомості. Також може бути схвалено більше персональних санкцій, зокрема на військових чиновників, олігархів, їхніх соратників та відповідальних за воєнні злочини росіян в Україні.
Деякі країни наполягають на посиленні обмежень на морську торгівлю та порти як частину пакету.
- 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
- За даними видання Bloomberg, Європейський Союз та США обговорюють три різні варіанти санкцій, які стосуватимуться постачання нафти з РФ.
- Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.
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