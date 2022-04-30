ЄС в новому пакеті санкцій розтягне запровадження нафтового ембарго проти РФ до кінця року, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників, передає ЕП.

Зазначається, що ЄС планує запропонувати повнк заборону на імпорт російської нафти з кінця року, а до того моменту поступово вводитимуться обмеження.

Білорусь буде включена до шостого пакету за її роль у вйні як російський плацдарм.

Серед інших пропозицій – обмеження на консалтингові та хмарні послуги, а також на купівлю нерухомості. Також може бути схвалено більше персональних санкцій, зокрема на військових чиновників, олігархів, їхніх соратників та відповідальних за воєнні злочини росіян в Україні.

Деякі країни наполягають на посиленні обмежень на морську торгівлю та порти як частину пакету.

11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.

За даними видання Bloomberg, Європейський Союз та США обговорюють три різні варіанти санкцій, які стосуватимуться постачання нафти з РФ.

Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.