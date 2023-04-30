По це пише Ceske Noviny.

"З тих переговорів, які я проводив в Україні, а їх було дуже багато, як на центральному рівні, так і на рівні однієї області, стало цілком зрозуміло, що для успішної оборони Україні сьогодні найбільше потрібні боєприпаси", - відзначив президент Чехії.

Павел пояснив, що сучасних технологій також не вистачає, проте саме відсутність достатньої кількості боєприпасів обмежує українську армію.

"Технологій, звісно, ​​теж не вистачає, але критична нестача боєприпасів не тільки обмежує здатність України ефективно захищатися, але й певною мірою обмежує її здатність здійснити успішний контрнаступ", - сказав він.

Президент Чехії зазначив, що союзники постачають Україні дуже ефективну техніку, але з мінімальною кількістю боєприпасів, якої вистачає на декілька днів.

"Через це техніка, по суті, стає складським товаром. І в цьому немає особливого сенсу", - підсумував Павел.

"Ми продовжуватимемо шукати способи не лише збільшити постачання боєприпасів із наших запасів, але й шукатимемо шляхи співпраці з нашими союзниками та іншими країнами, щоб отримати те, що потрібно Україні якнайшвидше", - йдеться у заяві.