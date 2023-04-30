Чехія з союзниками шукатиме способи збільшити поставки боєприпасів в Україну, — Петр Павел
Президент Петр Павел заявив, що для успішного контрнаступу Україні не вистачає боєприпасів, тож Чехія, разом з партнерами, працюватиме над збільшенням їх постачання
По це пише Ceske Noviny.
"З тих переговорів, які я проводив в Україні, а їх було дуже багато, як на центральному рівні, так і на рівні однієї області, стало цілком зрозуміло, що для успішної оборони Україні сьогодні найбільше потрібні боєприпаси", - відзначив президент Чехії.
Павел пояснив, що сучасних технологій також не вистачає, проте саме відсутність достатньої кількості боєприпасів обмежує українську армію.
"Технологій, звісно, теж не вистачає, але критична нестача боєприпасів не тільки обмежує здатність України ефективно захищатися, але й певною мірою обмежує її здатність здійснити успішний контрнаступ", - сказав він.
Президент Чехії зазначив, що союзники постачають Україні дуже ефективну техніку, але з мінімальною кількістю боєприпасів, якої вистачає на декілька днів.
"Через це техніка, по суті, стає складським товаром. І в цьому немає особливого сенсу", - підсумував Павел.
"Ми продовжуватимемо шукати способи не лише збільшити постачання боєприпасів із наших запасів, але й шукатимемо шляхи співпраці з нашими союзниками та іншими країнами, щоб отримати те, що потрібно Україні якнайшвидше", - йдеться у заяві.
- 28 квітня, після нічного обстрілу російської армії, до Києва прибули президент Чехії Петр Павел й очільниця Словаччини Зузана Чапутова. Вони також відвідали Бучу та Бородянку.
- Володимир Зеленський, Петр Павел, Зузана Чапутова підписали спільну декларацію щодо підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України.
- Також стало відомо, що Україна та Чехія працюватимуть над шістьма проєктами з виготовлення ручної зброї, навчальних літаків і ремонту танків.
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