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Чехія з союзниками шукатиме способи збільшити поставки боєприпасів в Україну, — Петр Павел

30 квітня, 2023 неділя
16:08
Війна з Росією Президент Чехії Петр Павел

Президент Петр Павел заявив, що для успішного контрнаступу Україні не вистачає боєприпасів, тож Чехія, разом з партнерами, працюватиме над збільшенням їх постачання

По це пише Ceske Noviny.

"З тих переговорів, які я проводив в Україні, а їх було дуже багато, як на центральному рівні, так і на рівні однієї області, стало цілком зрозуміло, що для успішної оборони Україні сьогодні найбільше потрібні боєприпаси", - відзначив президент Чехії.

Павел пояснив, що сучасних технологій також не вистачає, проте саме відсутність достатньої кількості боєприпасів обмежує українську армію.

"Технологій, звісно, ​​теж не вистачає, але критична нестача боєприпасів не тільки обмежує здатність України ефективно захищатися, але й певною мірою обмежує її здатність здійснити успішний контрнаступ", - сказав він.

Президент Чехії зазначив, що союзники постачають Україні дуже ефективну техніку, але з мінімальною кількістю боєприпасів, якої вистачає на декілька днів.

"Через це техніка, по суті, стає складським товаром. І в цьому немає особливого сенсу", - підсумував Павел.

"Ми продовжуватимемо шукати способи не лише збільшити постачання боєприпасів із наших запасів, але й шукатимемо шляхи співпраці з нашими союзниками та іншими країнами, щоб отримати те, що потрібно Україні якнайшвидше", - йдеться у заяві.

  • 28 квітня, після нічного обстрілу російської армії, до Києва прибули президент Чехії Петр Павел й очільниця Словаччини Зузана Чапутова. Вони також відвідали Бучу та Бородянку.
  • Володимир Зеленський, Петр Павел, Зузана Чапутова підписали спільну декларацію щодо підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України.
  • Також стало відомо, що Україна та Чехія працюватимуть над шістьма проєктами з виготовлення ручної зброї, навчальних літаків і ремонту танків.
Світ
Чехія
підтримка України
зброя для України
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