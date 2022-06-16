Чехія зменшить виплати гуманітарної допомоги українським біженцям

Про це пише Radio Prague International.

Однак кошти не будуть надходити тим, кому держава безкоштовно надає притулок, харчування та гігієнічні засоби. Держава також перевірятиме чи проживають зареєстровані в Чехії біженці за тими адресами, що були ними заявлені. Гуманітарна допомога, починаючи з другого місяця перебування біженців на території Чехії, нараховуватиметься за місцем постійної реєстрації.

Раніше уряд Чеської Республіки ухвалив рішення, що "тимчасовий захист", не надаватиметься громадянам, які одночасно володіють паспортами інших країн Європейського союзу. Продовжили також заборону для оформлення віз та дозволів на перебування в Чехії громадянам Росії та Білорусі.

Видання додає, що документ ще має підписати президент Чехії Мілош Земан.

З початку повномасштабної війни Чехія надала 369 464 віз тимчасового захисту для вимушено переміщених людей з України. Про це 10 червня повідомили в МВС Чехії.

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