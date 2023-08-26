"Челсі" без травмованого Мудрика здобув першу перемогу в сезоні
У п'ятницю, 25 серпня, "Челсі" переміг "Лутон" у 3-му турі чемпіонату Англії з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик пропустив гру проти "Лутона" через дрібне ушкодження. За його відсутності, лондонці перемогли "Лутон" 3:0 та здобули першу перемогу в нинішньому сезоні.
Дубль зробив Рагім Стерлінг, ще один гол на рахунку Ніколя Джексона.
"Челсі" набрав 4 очка та займає восьме місце в турнірній таблиці. Максимальний показник на старті прем'єр-ліги показали "Брайтон", "Манчестер Сіті" та "Арсенал", які здобули по дві перемоги.
Виступи Михайла Мудрика за "Челсі"
З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 19 матчів і віддав 2 результативні передачі. У новому сезоні 22-річний українець ще не відзначився результативними діями.
"Челсі" завершив минулий сезон АПЛ на 12-й позиції. У Лізі чемпіонів лондонці дійшли до чвертьфіналу.
Чемпіонат Англії
3-й тур
25 серпня
"Челсі" - "Лутон" 3:0
Голи: Стерлінг, 17, 68, Джексон, 75
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