"Челсі" несподівано програв "Вулвергемптону" у першому матчі нового тренера: Мудрик відіграв 22 хвилини
У 30-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" поступився "Вулвергемптону"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Челсі" з рахунком 0:1. Єдиний гол за "Вулвергемптон" забив Матеус Нунес, який забив на 31-й хвилині зустрічі.
Українець Михайло Мудрик вийшов на поле лише на 68-й хвилині. Це був перший матч нового головного тренера "Челсі" Френка Лемпарда, який нещодавно повернувся у лондонський клуб.
З моменту свого трансферу в січні Михайло Мудрик провів за "Челсі" 10 матчів і віддав лише 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює Мудрика у 60 млн євро.
У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" з 39 балами займає 11-те місце. До зони ЛЧ аж 17 очок, а до зони вильоту - 12.
"Вулвергемптон" - 12 позиція - 31 набраний пункт.
Англійська Прем'єр-ліга
30-й тур
8 квітня
"Вулвергемптон" - "Челсі" 1:0
Гол: Нунес, 31
Getty Images
- 1 квітня у 29-му турі англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" неочікувано поступився "Астон Віллі".
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