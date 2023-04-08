"Челсі" несподівано програв "Вулвергемптону" у першому матчі нового тренера: Мудрик відіграв 22 хвилини

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Челсі" з рахунком 0:1. Єдиний гол за "Вулвергемптон" забив Матеус Нунес, який забив на 31-й хвилині зустрічі.

Українець Михайло Мудрик вийшов на поле лише на 68-й хвилині. Це був перший матч нового головного тренера "Челсі" Френка Лемпарда, який нещодавно повернувся у лондонський клуб.

З моменту свого трансферу в січні Михайло Мудрик провів за "Челсі" 10 матчів і віддав лише 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює Мудрика у 60 млн євро.

У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" з 39 балами займає 11-те місце. До зони ЛЧ аж 17 очок, а до зони вильоту - 12.

"Вулвергемптон" - 12 позиція - 31 набраний пункт.

Англійська Прем'єр-ліга

30-й тур

8 квітня

"Вулвергемптон" - "Челсі" 1:0

Гол: Нунес, 31



Getty Images