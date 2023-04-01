"Челсі" несподівано програв "Астон Віллі" в АПЛ: Мудрик відіграв 57 хвилин і змарнував 2 гольові моменти
У 29-му турі англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" неочікувано поступився "Астон Віллі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який пройшов у Лондоні, закінчився несподіваною поразкою "Челсі" з рахунком 0:2. За "Астон Віллу" відзначились Оллі Воткінс та Джон Макгінн.
Українець Михайло Мудрик вийшов на поле у стартовому складі "Челсі". Форвард відіграв 57 хвилин і мав хороші моменти забити, проте свої моменти змарнував.
На старті зустрічі Мудрик перехопив м'яч у захисника "Астон Вілли" і з близької відстані невдало пробив по воротах суперника - Еміліано Мартінес відбив удар форварда.
Ближче до кінця першого тайму Мудрик виходив віч-на-віч з голкіпером "Астон Вілли", але пробив занадто легко - Мартінес знову виграв дуель.
У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" з 38 балами займає 11-те місце. До зони ЛЧ аж 11 очок.
"Астон Вілла" - дев'ята - 41 набраний пункт.
Англійська Прем'єр-ліга
29-й тур
1 квітня
"Челсі" - "Астон Вілла" 0:2
Голи: Воткінс, 18, Макгінн, 56
- Також 1 квітня в матчі 29-го туру чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" переміг "Ліверпуль" з рахунком 4:1. В іншому поєдинку Олександр Зінченко зіграв за "Арсенал" у переможному матчі чемпіонату Англії проти "Лідса".
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