"Челсі" несподівано програв "Астон Віллі" в АПЛ: Мудрик відіграв 57 хвилин і змарнував 2 гольові моменти

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який пройшов у Лондоні, закінчився несподіваною поразкою "Челсі" з рахунком 0:2. За "Астон Віллу" відзначились Оллі Воткінс та Джон Макгінн.

Українець Михайло Мудрик вийшов на поле у стартовому складі "Челсі". Форвард відіграв 57 хвилин і мав хороші моменти забити, проте свої моменти змарнував.

На старті зустрічі Мудрик перехопив м'яч у захисника "Астон Вілли" і з близької відстані невдало пробив по воротах суперника - Еміліано Мартінес відбив удар форварда.

Ближче до кінця першого тайму Мудрик виходив віч-на-віч з голкіпером "Астон Вілли", але пробив занадто легко - Мартінес знову виграв дуель.

У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" з 38 балами займає 11-те місце. До зони ЛЧ аж 11 очок.

"Астон Вілла" - дев'ята - 41 набраний пункт.

Англійська Прем'єр-ліга

29-й тур

1 квітня

"Челсі" - "Астон Вілла" 0:2

Голи: Воткінс, 18, Макгінн, 56