"Манчестер Сіті" розтрощив "Ліверпуль" та наблизився до "Арсеналу" в АПЛ
1 квітня у 29-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Сіті" переміг "Ліверпуль" з рахунком 4:1
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У матчі в Манчестері першим забив "Ліверпуль" - на 17-й хвилині рахунок відкрив Мохамед Салах. Команда Хосепа Гвардіоли відповіла чотирма голами. В першому таймі відзначився Хуліан Альварес. По перерві відзначилися Кевін де Брюйне, Ілкай Гюндоган та Дженк Гріліш.
"Манчестер Сіті" переміг "Ліверпуль" 4:1, набрав 64 очка та наблизився до лідера прем'єр-ліги - "Арсеналу" - на відстань у 5 пунктів. "Ліверпуль" з 42 балами йде п'ятим.
Чемпіонат Англії
29-й тур
1 квітня
"Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" 4:1
Голи: Альварес, 27, Де Брюйне, 46, Гюндоган, 53, Гріліш, 74 - Салах, 17
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