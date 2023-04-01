Про це повідомляє Еспресо.TV.

У матчі в Манчестері першим забив "Ліверпуль" - на 17-й хвилині рахунок відкрив Мохамед Салах. Команда Хосепа Гвардіоли відповіла чотирма голами. В першому таймі відзначився Хуліан Альварес. По перерві відзначилися Кевін де Брюйне, Ілкай Гюндоган та Дженк Гріліш.

"Манчестер Сіті" переміг "Ліверпуль" 4:1, набрав 64 очка та наблизився до лідера прем'єр-ліги - "Арсеналу" - на відстань у 5 пунктів. "Ліверпуль" з 42 балами йде п'ятим.

Чемпіонат Англії

29-й тур

1 квітня

"Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" 4:1

Голи: Альварес, 27, Де Брюйне, 46, Гюндоган, 53, Гріліш, 74 - Салах, 17