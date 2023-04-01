"Арсенал" із Зінченком розбив "Лідс" та зміцнив лідерство в АПЛ
Український футболіст Олександр Зінченко зіграв за "Арсенал" у переможному матчі чемпіонату Англії проти "Лідса"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зінченко вийшов на гру 29-го туру англійської прем'єр-ліги у стартовому складі "Арсеналу" та відіграв 85 хвилин. У складі "гармашів" дубль зробив Габріель Жезус, по голу забили Бен Вайт та Граніт Джака. У "Юнайтед" відзначився Расмус Крістенсен.
"Арсенал" переграв "Лідс" з рахунком 4:1, набрав 72 очка та зміцнив лідерство. Найближчого переслідувача - "Манчестер Сіті" лондонці випереджають на 8 пунктів.
"Лідс" з 26 балами йде 17-м.
Загалом Олександр Зінченко у нинішньому сезоні зіграв за "Арсенал" 27 матчів, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.
Чемпіонат Англії
29-й тур
1 квітня
"Арсенал" - "Лідс" 4:1
Голи: Габріель Жезус, 35 (пен.), 55, Вайт, 47, Джака, 85 - Крістенсен, 76
- 1 квітня в іншому матчі 29-го туру чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" переміг "Ліверпуль" з рахунком 4:1.
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