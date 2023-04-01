Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зінченко вийшов на гру 29-го туру англійської прем'єр-ліги у стартовому складі "Арсеналу" та відіграв 85 хвилин. У складі "гармашів" дубль зробив Габріель Жезус, по голу забили Бен Вайт та Граніт Джака. У "Юнайтед" відзначився Расмус Крістенсен.

"Арсенал" переграв "Лідс" з рахунком 4:1, набрав 72 очка та зміцнив лідерство. Найближчого переслідувача - "Манчестер Сіті" лондонці випереджають на 8 пунктів.

"Лідс" з 26 балами йде 17-м.

Загалом Олександр Зінченко у нинішньому сезоні зіграв за "Арсенал" 27 матчів, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

Чемпіонат Англії

29-й тур

1 квітня

"Арсенал" - "Лідс" 4:1

Голи: Габріель Жезус, 35 (пен.), 55, Вайт, 47, Джака, 85 - Крістенсен, 76