"Челсі" оголосив про трансфер нападника за 115 млн євро, раніше вони позбулись від нього за 36 млн

Про це повідомляє офіційний Twitter "Челсі".



"Челсі" заплатив "Інтеру" за Лукаку 115 млн євро. Заробітна плата бельгійця складатиме 15 млн євро за сезон. Форвард підписав контракт до 2026 року.

У сезоні, який минув, 28-річний Ромелу Лукаку провів 44 матчі, забив 30 м'ячів і віддав 10 результативних передач. Допоміг "Інтеру" виграти чемпіонат Італії.

Лукаку був визнаний найкращим гравцем Серії А 2020/21.



Бельгієць вже виступав за "Челсі". У 2011 році лондонці купили Лукаку за 11 млн євро, а у 2014-му продали за 36 млн.



Ромелу Лукаку також відомий своїми виступами за бельгійський "Андерлехт", англійські "Евертон", "Вест Бромвіч" та "Манчестер Юнайтед".

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