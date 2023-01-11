Про це повідомляє офіційний сайт "Челсі".

Угода розрахована до кінця нинішнього сезону. За даними ЗМІ, лондонці заплатять за оренду нападника 10 млн євро та візьмуть на себе витрати із зарплати Феліша. Опцію викупу футболіста угодою не передбачено.

У нинішньому сезоні 23-річний Жоау Феліш зіграв за "Атлетико" 21 матч, забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі. За мадридців португалець виступав з 2019 року. Також грав за лісабонську "Бенфіку".

Жоау Феліша на початку кар'єри називали "новим Кріштіану Роналду". За збірну Португалії форвард зіграв 28 матчів та забив 4 голи.

30 грудня 2022 року Кріштіану Роналду став гравцем "Аль-Нассру".

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