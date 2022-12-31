Про це аравійський гранд повідомив у своєму Twitter.

Як зазначає видання Ua-football, Роналду стане найбільш високооплачуваним гравцем в історії футболу. Чистий прибуток складатиме 75 мільйонів доларів на рік. Однак роль посла, а також частка рекламних контрактів підніме зарплату португальця до 200 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що про підписання оголосять після матчу "Аль-Насра" у чемпіонаті Саудівської Аравії 31 грудня, але клуб вирішив не відкладати важливе на потім.

"Манчестер Юнайтед" розірвав контракт із Роналду під час чемпіонату світу. Гравець та його агент Жорже Мендеш до останнього чекали на пропозиції з Європи, маючи на руках контракт від "Аль-Насра".

Телеканал Al Arabiya із посиланням на свої джерела повідомляє, що угода розрахована до 2025 року.

Відзначимо, що Роналду виступав за "Спортінг", "Реал", "Ювентус" і двічі приходив до "МЮ". Це перший перехід Кріштіану у статусі вільного агента.

У нинішньому сезоні 37-річний Кріштіану Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, 23 грудня з'явилась інформація, що Роналду вирішив продовжити кар'єру у саудівському "Аль-Насрі".

Через декілька днів цю інформацію несподівано підтвердив президент Туреччини Ердоган.

Та ще 27 грудня президент "Аль-Насра" заявляв, що інформація про трансфер Кріштіану Роналду є брехнею.

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