Ердоган несподівано розповів, де продовжить кар'єру Роналду

Про це повідомляє Onedio.

Під час зустрічі зі студентами Ердоган поділився враженнями від чемпіонату світу-2022 та заявив, що за його інформацією, Роналду продовжить виступи у Саудівській Аравії.

"Поставити такого футболіста, як Роналду, на другий тайм, 15 хвилин, пів години, означає зашкодити психології та відібрати всю енергію. Роналду тепер їде до Саудівської Аравії згідно з інформацією, яку я отримав", - сказав Ердоган.

Роналду в матчах плей-офф ЧС-2022 виходив лише на заміну, а збірна Португалії програла у чвертьфіналі Марокко (0:1).

37-річний португалець веде пошуки нової команди після того, як розірвав контракт з англійським "Манчестер Юнайтед". За даними ЗМІ, він прагнув продовжити кар'єру у європейському клубі, але так і не дочекався пропозиції, тому і погодився на пропозицію від "Аль-Насру" із Саудівської Аравії.

У нинішньому сезоні Роналду зіграв за МЮ 21 матч, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

23 грудня повідомлялося, що Кріштіану Роналду вирішив продовжити кар'єру у саудівському "Аль-Насрі".

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