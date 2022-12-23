Роналду підпише контракт із клубом зі Саудівської Аравії, - ЗМІ
Португальський форвард Кріштіану Роналду вирішив продовжити кар'єру у саудівському "Аль-Насрі"
Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, у вівторок, 20 грудня, відбулась зустріч між представниками "Аль-Насра" та агентом Кріштіану Роналду. Сторони домовились, що португалець зароблятиме майже 200 млн євро за сезон, а контракт діятиме до літа 2025 року.
Кріштіану Роналду веде пошуки нової команди після того, як розірвав контракт з англійським "Манчестер Юнайтед".
Роналду прагнув продовжити кар'єру у європейському клубі, але так і не дочекався пропозиції від жодної з команд, тому і погодився на пропозицію зі Саудівської Аравії.
У нинішньому сезоні 37-річний Кріштіану Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.
- 7 грудня повідомлялось, що колишній форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду може перейти в лондонський "Арсенал".
- 10 грудня збірна Марокко несподівано перемогла Португалію та стала першою в історії африканською збірною, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу.
- 11 грудня Кріштіану Роналду зізнався, що перемога на чемпіонаті світу була його найбільшою мрією, яка не здійснилася.
- 14 грудня повідомлялось, що Роналду хоче повернутись у мадридський "Реал", і готовий грати в Іспанії за мінімальну зарплатню.
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