Роналду підпише контракт із клубом зі Саудівської Аравії, - ЗМІ

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у вівторок, 20 грудня, відбулась зустріч між представниками "Аль-Насра" та агентом Кріштіану Роналду. Сторони домовились, що португалець зароблятиме майже 200 млн євро за сезон, а контракт діятиме до літа 2025 року.

Кріштіану Роналду веде пошуки нової команди після того, як розірвав контракт з англійським "Манчестер Юнайтед".

Роналду прагнув продовжити кар'єру у європейському клубі, але так і не дочекався пропозиції від жодної з команд, тому і погодився на пропозицію зі Саудівської Аравії.

У нинішньому сезоні 37-річний Кріштіану Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

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