Роналду може стати одноклубником Зінченка в "Арсеналі"

Про це повідомляє авторитетний журналіст Руді Галетті.

Агент Жорже Мендеш продовжує пошук клубу для Кріштіану Роналду. Серед претендентів на португальця "Аль-Наср" з Саудівської Аравії та "Інтер" Майямі з МЛС.

Проте 37-річний футболіст хотів би продовжити виступи в Європі. Лондонський "Арсенал" хотів би взяти участь у боротьбі за Роналду. Англійці намагатимуться переконати форварда залишитися в Англії та підписати контракт в січні 2023 року.

Португалець веде пошуки нової команди після того, як розірвав контракт з англійським "Манчестер Юнайтед". За інформацією іспанського Marca, Роналду отримав запрошення від "Аль-Наср", який запропонував йому контракт на два з половиною сезони на загальну суму $500 млн євро.

У нинішньому сезоні 37-річний Кріштіану Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

Зараз португалець у складі своєї національної збірної виступає на чемпіонату світу в Катарі.

З0 листопада повідомлялося, що Кріштіану Роналду нібито близький до переходу в "Аль-Насср".

6 грудня в останньому матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 збірна Португалії розгромно перемогла команду Швейцарії.

Після цього Роналду заявив, що інформація про можливий перехід до "Аль-Насра" із Саудівської Аравії та контракт на пів мільярда євро не відповідає дійсності.

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