Про це повідомляє Record.

Відповідну заяву Роналду зробив 6 грудня після матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022, в якому Португалія перемогла Швейцарію з рахунком 6:1, а сам він вийшов на заміну лише на 75-й хвилині.

"Ні, це неправда", - сказав Роналду.

Португалець веде пошуки нової команди після того, як розірвав контракт з англійським "Манчестер Юнайтед". За інформацією іспанського Marca, Роналду отримав запрошення від "Аль-Наср", який запропонував йому контракт на два з половиною сезони на загальну суму $500 млн євро.

У нинішньому сезоні 37-річний Кріштіану Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

Зараз португалець у складі своєї національної збірної виступає на чемпіонату світу в Катарі.

З0 листопада повідомлялося, що Кріштіану Роналду нібито близький до переходу в "Аль-Насср".

6 грудня в останньому матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 збірна Португалії розгромно перемогла команду Швейцарії.

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