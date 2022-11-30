Про це повідомляє Marca.

Роналду веде пошуки нової команди після того, як розірвав контракт з англійським "Манчестер Юнайтед". За інформацією іспанського видання, Роналду близький до переходу в "Аль-Наср", який запропонував йому контракт на два з половиною сезони із зарплатою у 200 млн євро на рік.

Роналду схиляється до цієї пропозиції та підпише контракт з клубом з Саудівської Аравії, якщо не вдасться домовитися з жодним з європейських топклубів.

У нинішньому сезоні 37-річний Кріштіану Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

Зараз португалець у складі своєї національної збірної виступає на чемпіонату світу в Катарі.

22 листопада англійський "Манчестер Юнайтед" оголосив про закінчення співпраці з Кріштіану Роналду.

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