Роналду близький до переходу в клуб, який готовий платити 200 млн євро на рік, - Marca
Португальський футболіст Кріштіану Роналду близький до переходу в "Аль-Насср" із саудівської Аравії, який запропонував йому зарплату у 200 млн за сезон
Про це повідомляє Marca.
Роналду веде пошуки нової команди після того, як розірвав контракт з англійським "Манчестер Юнайтед". За інформацією іспанського видання, Роналду близький до переходу в "Аль-Наср", який запропонував йому контракт на два з половиною сезони із зарплатою у 200 млн євро на рік.
Роналду схиляється до цієї пропозиції та підпише контракт з клубом з Саудівської Аравії, якщо не вдасться домовитися з жодним з європейських топклубів.
У нинішньому сезоні 37-річний Кріштіану Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.
Зараз португалець у складі своєї національної збірної виступає на чемпіонату світу в Катарі.
-
22 листопада англійський "Манчестер Юнайтед" оголосив про закінчення співпраці з Кріштіану Роналду.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.29
- Актуальне
- Важливе