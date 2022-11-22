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"Манчестер Юнайтед" розірвав контракт з Роналду

22 листопада, 2022 вiвторок
19:39
Спорт Кріштіану Роналду

Англійський "Манчестер Юнайтед" оголосив про закінчення співпраці з Кріштіану Роналду

Про це повідомляє офіційний twitter "Манчестер Юнайтед".

"Кріштіану Роналду покине "Манчестер Юнайтед" за обопільною згодою сторін. Рішення набуде чинності негайно. Клуб дякує йому за його величезний внесок протягом двох періодів на Олд Траффорд", - йдеться у заяві клубу.

37-річний португалець перейшов до МЮ у 2021 році з італійського "Ювентуса". також він виступав за англійський клуб з 2003 до 2009 року.

У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі. 

Зараз Роналду перебуває у розташуванні збірної Португалії на ЧС-2022 у Катарі.

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футбол
Англія
Манчестер Юнайтед
Кріштіану Роналду
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