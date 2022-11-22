Про це повідомляє офіційний twitter "Манчестер Юнайтед".

"Кріштіану Роналду покине "Манчестер Юнайтед" за обопільною згодою сторін. Рішення набуде чинності негайно. Клуб дякує йому за його величезний внесок протягом двох періодів на Олд Траффорд", - йдеться у заяві клубу.

37-річний португалець перейшов до МЮ у 2021 році з італійського "Ювентуса". також він виступав за англійський клуб з 2003 до 2009 року.

У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

Зараз Роналду перебуває у розташуванні збірної Португалії на ЧС-2022 у Катарі.

14 листопада Кріштіану Роналду заявив, що не поважає Еріка тен Гага, та звинуватив керівництво клубу в цькуванні.

Повідомлялось, що "Манчестер Юнайтед" розірве контракт з Роналду та оштрафує футболіста на 1 млн фунтів через звинувачення на адресу тренера та керівництва клубу.

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