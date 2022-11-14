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Роналду заявив, що не поважає тренера МЮ та звинуватив босів клубу в бажанні зробити з себе білу ворону

14 листопада, 2022 понедiлок
08:34
Спорт Кріштіану Роналду

Португальський футболіст Кріштіану Роналду заявив, що не поважає головного тренера "Манчестер Юнайтед" Еріка тен Гага та звинуватив керівництво клубу в цькуванні

Про це Роналду розповів у інтерв'ю The Sun.  

"Я не поважаю тен Гага, тому що він не виявляє поваги до мене. Якщо ви не будете поважати мене, я ніколи не буду поважати вас", - сказав Роналду. 

За словами футболіста, керівництво МЮ робило все, аби на догоду тренеру примусити його піти з команди.  

"Я почуваюся зрадженим через те, як зі мною повелися в "Манчестер Юнайтед". Я роздратований тим, що мене зробили білою вороною, яку звинувачують у всьому, що пішло не так у клубі, та примушують піти з команди", - зізнався Роналду. 

Він також наголосив, що з того часу, як посаду головного тренера МЮ у 2013 році залишив Алекс Фергюсон, клуб регресує. 

"Прогрес був нульовим. З того часу, як сер Алекс пішов, я не бачу ніяких змін у клубі. Нічого не змінилося. Вболівальники повинні знати правду. Я хочу найкращого для клубу. Ось чому я повернувся в "Манчестер Юнайтед", - запевнив Роналду. 

37-річний португалець перейшов до МЮ у 2021 році з італійського "Ювентуса". також він виступав за англійський клуб з 2003 до 2009 року. У нинішньому сезоні він зіграв за "Манчестер Юнайтед" 16 матчів, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. 

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футбол
Манчестер Юнайтед
Кріштіану Роналду
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