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Роналду виключили з першої команди "Манчестер Юнайтед". Португалець роздумує над розривом контракту

21 жовтня, 2022 п'ятниця
06:03
Спорт Манчестер Юнайтед - Атлетико, Ліга чемпіонів

У португальської зірки футболу Кріштіану Роналду серйозні проблеми в англійському "Манчестер Юнайде"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У цьому сезоні 37-річний Роналду остаточно втратив місце в основному складі "Манчестер Юнайтед". Португалець зіграв лише 340 хвилин в АПЛ і відзначився 1 голом.

Статус гравця ротації не до вподоби Роналду. В останньому матчі з "Тоттенгемом" португалець покинув стадіон до фінального свистка.

Тренерський штаб не оминув увагою поведінку португальця - Кріштіану Роналду відсторонений від першої команди МЮ. Форвард тренуватиметься індивідуально або з молодіжною командою

"Я намагаюся жити та грати з повагою до своїх колег, суперників і тренерів, як я завжди робив протягом своєї кар‘єри. Це не змінилося. Я не змінився. Я та сама людина, той самий професіонал, яким був впродовж останніх 20 років, граючи в елітний футбол. Повага завжди відігравала дуже важливу роль у моєму процесі прийняття рішень. Я постійно намагався сам подавати приклад для молоді, яка виросла в усіх командах, які я представляв. На жаль, це не завжди можливо у запалі моменту, емоції беруть верх", - написав Кріштіану Роналду після відсторонення.

Авторитетний португальський журналіст Педру Алмейда володіє інформацією, що Роналду схиляється до того, щоб розірвати контракт з "Манчестер Юнайтед".

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футбол
Манчестер Юнайтед
Кріштіану Роналду
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