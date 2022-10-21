Роналду виключили з першої команди "Манчестер Юнайтед". Португалець роздумує над розривом контракту
У португальської зірки футболу Кріштіану Роналду серйозні проблеми в англійському "Манчестер Юнайде"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У цьому сезоні 37-річний Роналду остаточно втратив місце в основному складі "Манчестер Юнайтед". Португалець зіграв лише 340 хвилин в АПЛ і відзначився 1 голом.
Статус гравця ротації не до вподоби Роналду. В останньому матчі з "Тоттенгемом" португалець покинув стадіон до фінального свистка.
Тренерський штаб не оминув увагою поведінку португальця - Кріштіану Роналду відсторонений від першої команди МЮ. Форвард тренуватиметься індивідуально або з молодіжною командою
"Я намагаюся жити та грати з повагою до своїх колег, суперників і тренерів, як я завжди робив протягом своєї кар‘єри. Це не змінилося. Я не змінився. Я та сама людина, той самий професіонал, яким був впродовж останніх 20 років, граючи в елітний футбол. Повага завжди відігравала дуже важливу роль у моєму процесі прийняття рішень. Я постійно намагався сам подавати приклад для молоді, яка виросла в усіх командах, які я представляв. На жаль, це не завжди можливо у запалі моменту, емоції беруть верх", - написав Кріштіану Роналду після відсторонення.
Авторитетний португальський журналіст Педру Алмейда володіє інформацією, що Роналду схиляється до того, щоб розірвати контракт з "Манчестер Юнайтед".
- У серпні головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Гаг погодився відпустити Кріштіану Роналду через деструктивну поведінку португальського форварда. Але нападник залишився в МЮ.
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