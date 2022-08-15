У Англії дізналися, якими вчинками Роналду розлютив тренера "Манчестер Юнайтед"
Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Гаг погодився відпустити Кріштіану Роналду через деструктивну поведінку португальського форварда
Про це повідомляє The Athletic.
За даними видання, Роналду після повернення до МЮ з відпустки, часто обідав на самоті на базі, демонстративно сплескував руками на тренуваннях і намагався заперечувати ідеї високого пресингу, який прищеплює команді новий тренер.
Через це, нідерландець, який спочатку наполягав, аби Роналду залишився у МЮ, погодився його позбутися. Єдиною вимогою тен Гага є купівля англійським клубом форварда, який замінить португальця в атаці.
37-річний Кріштіану Роналду на тлі чуток про бажання залишити "Манчестер Юнайтед" пропустив більшу частину передсезонної підготовки.
У стартовому матчі нового чемпіонату Англії проти "Брайтона" (1:2) португалець вийшов лише на заміну. Гру проти "Брендфорда" форвард відіграв повністю, але не врятував МЮ від розгромної поразки - 0:4.
- 11 липня Ерік тен Гаг заявив, що Кріштіану Роналду залишиться в МЮ.
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