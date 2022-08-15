Про це повідомляє The Athletic.

За даними видання, Роналду після повернення до МЮ з відпустки, часто обідав на самоті на базі, демонстративно сплескував руками на тренуваннях і намагався заперечувати ідеї високого пресингу, який прищеплює команді новий тренер.

Через це, нідерландець, який спочатку наполягав, аби Роналду залишився у МЮ, погодився його позбутися. Єдиною вимогою тен Гага є купівля англійським клубом форварда, який замінить португальця в атаці.

37-річний Кріштіану Роналду на тлі чуток про бажання залишити "Манчестер Юнайтед" пропустив більшу частину передсезонної підготовки.

У стартовому матчі нового чемпіонату Англії проти "Брайтона" (1:2) португалець вийшов лише на заміну. Гру проти "Брендфорда" форвард відіграв повністю, але не врятував МЮ від розгромної поразки - 0:4.

11 липня Ерік тен Гаг заявив, що Кріштіану Роналду залишиться в МЮ.

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