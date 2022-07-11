Про це повідомляє Manchester Evening News.

За словами тен Гага, португалець не прибув у розташування МЮ після початку передсезонних зборів через особисті обставини та залишається у англійському клубі.

"Ми плануємо сезон з Кріштіану Роналду. Я з нетерпінням чекаю співпраці з ним. Я читав новини, але кажу, що Кріштіану не продається. Він в наших планах, ми хочемо досягнути успіху разом. Я розмовляв з ним до того, як виникло це питання. Ми добре поговорили. Це залишиться між нами. Після останніх новин ми не розмовляли. Він відсутній через особисті причини", – запевнив тен Гаг.

2 липня стало відомо, що Кріштіану Роналду нібито вирішив піти з МЮ, португалець вчасно не повернувся в розташування клубу з відпустки, зіславшись на сімейні обставини.

За інформацією ЗМІ, серед претендентів на Кріштіану Роналду є іспанська "Барселона", англійський "Челсі", італійський "Наполі" та німецька "Баварія".

Минулий чемпіонат Англії "Манчестер Юнайтед" закінчив на шостій позиції і не потрапив до Ліги чемпіонів. За сезон Роналду зіграв за МЮ 39 матчів, забив 24 голи та віддав 3 результативні передачі.

2 липня стало відомо, що Кріштіану Роналду вирішив піти з "Манчестер Юнайтед".

3 липня повідомлялося, що Кріштіану Роналду вирішив залишити "Манчестер Юнайтед", оскільки незадоволений амбіціями англійського клубу.

5 липня агент Роналду розпочав переговори про можливий трансфер з "Барселоною".

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