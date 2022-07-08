"Челсі" визначився зі сумою грошей, яку готовий заплатити за Роналду
Португальський форвард Кріштіану Роналду може перейти в лондонський "Челсі" за 14 млн фунтів
Про це повідомляє SPORTbible.
Новий власник "Челсі" Тодд Боелі та головний тренер Томас Тухель вже провели спеціальну зустріч, де і обговорили можливий трансфер Кріштіану Роналду за 14 млн фунтів.
Минулий сезон АПЛ "Манчестер Юнайтед" закінчив на шостій позиції і не вийшов в ЛЧ. Це не влаштовує Роналду, і є головною причиною, чому він хоче піти з англійського клубу.
Відтоді, як португалець на професійному рівні дебютував за лісабонський "Спортінг" у сезоні 2002/03, футболіст завжди грав у матчах Ліги чемпіонів, як мінімум у кваліфікації.
За сезон Роналду зіграв за МЮ 39 матчів, забив 24 голи та віддав 3 результативні передачі.
- 2 липня стало відомо, що Кріштіану Роналду вирішив піти з "Манчестер Юнайтед".
- 3 липня повідомлялося, що португалець вирішив залишити "Манчестер Юнайтед", оскільки незадоволений амбіціями англійського клубу.
- 5 липня Роналду розпочав переговори про можливий трансфер з іспанською "Барселоною".
- Нападник готовий понизити фінансові вимоги, щоб покинути англійський "Манчестер Юнайтед".
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