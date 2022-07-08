Про це повідомляє SPORTbible.

Новий власник "Челсі" Тодд Боелі та головний тренер Томас Тухель вже провели спеціальну зустріч, де і обговорили можливий трансфер Кріштіану Роналду за 14 млн фунтів.

Минулий сезон АПЛ "Манчестер Юнайтед" закінчив на шостій позиції і не вийшов в ЛЧ. Це не влаштовує Роналду, і є головною причиною, чому він хоче піти з англійського клубу.

Відтоді, як португалець на професійному рівні дебютував за лісабонський "Спортінг" у сезоні 2002/03, футболіст завжди грав у матчах Ліги чемпіонів, як мінімум у кваліфікації.

За сезон Роналду зіграв за МЮ 39 матчів, забив 24 голи та віддав 3 результативні передачі.

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