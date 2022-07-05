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Роналду домовляється про перехід із "Барселоною", - ЗМІ

5 липня, 2022 вiвторок
12:16
Спорт Кріштіану Роналду

Португальський футболіст англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду розпочав переговори про можливий трансфер з іспанською "Барселоною"

Про це повідомляє AS

За інформацією видання, агент португальця Жозе Мендеш 4 липня провів зустріч з президентом каталонського клубу Жоаном Лапортою. Серед іншого, вони обговорили можливий перехід Роналду до "Барси".  

Також сторони обговорювали можливий переїзд на "Камп Ноу" португальців Рубена Невеша з англійського "Вулвергемптона", Рафаела Леао з італійського "Мілану" та Бернарду Сілви з англійського "Манчестер Сіті", інтереси яких також представляю агент. 

Зазначається, що Лапорта виявляв інтерес до Роналду ще влітку 2021 року, але португалець тоді вирішив перейти з італійського "Ювентуса" до "Манчестер Юнайтед".  

AS припускає, що за допомогою чуток навколо можливого трансферу Кріштіану Роналду, "Барселона" намагається тиснути й на німецьку "Баварію", яка відмовляється відпускати до іспанського клубу польського форварда Роберта Левандовські.  

2 липня стало відомо, що Кріштіану Роналду вирішив піти з МЮ, португалець вчасно не повернувся в розташування клубу з відпустки, зіславшись на сімейні обставини.  

За інформацією ЗМІ, серед претендентів на Кріштіану Роналду також є англійський "Челсі", італійський "Наполі" та німецька "Баварія".

Минулий чемпіонат Англії  "Манчестер Юнайтед" закінчив на шостій позиції і не потрапив до Ліги чемпіонів. За сезон Роналду зіграв за МЮ 39 матчів, забив 24 голи та віддав 3 результативні передачі.

З 2009 до 2018 року португалець виступав в Іспанії за найпринциповішого суперника "Барселони" - мадридський "Реал".  

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футбол
Барселона
Баварія
Манчестер Юнайтед
Кріштіану Роналду
Роберт Левандовські
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