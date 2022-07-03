Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у instagram.

За його інформацією, португалець вирішив піти, оскільки прагне боротися за титули та незадоволений амбіціями клубу. Зокрема, тим фактом, що МЮ влітку ще не здійснив жодного трансферу.

Журналіст The Mirror Стів Бейтс стверджує, що Роналду хотів залишити Манчестер ще взимку 2022 року. На нього справило гнітюче враження становище в клубі, через яке він був змушений визнати, що повернення до "Юнайтед" було помилкою.

За інформацією португальських ЗМІ, серед претендентів на Кріштіану Роналду є англійський "Челсі", італійський "Наполі" та німецька "Баварія".

Минулий чемпіонат Англії "Манчестер Юнайтед" закінчив на шостій позиції і не потрапив до Ліги чемпіонів. За сезон Роналду зіграв за МЮ 39 матчів, забив 24 голи та віддав 3 результативні передачі.

3 липня стало відомо, що Кріштіану Роналду вирішив піти з "Манчестер Юнайтед".

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